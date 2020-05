O deputado federal Fábio Reis (MDB) entregou dois tratores com arado, grade niveladora e carreta agrícola, além de 15 kits de irrigação por gotejo ao Perímetro Irrigado Piauí, em Lagarto. As entregas ocorreram na última sexta-feira, 15, na sede do perímetro e beneficiou cerca de 320 agricultores da região, que recebem assistência técnica da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro).

A aquisição de tais equipamentos foram realizadas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf) e representaram um investimento de R$ 397 mil, oriundos de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal lagartense.

De acordo com o presidente da Associação de Produtores do Perímetro Irrigado do Piauí, Antônio Cirilo, os tratores e os equipamentos auxiliares eliminam o custo que os agricultores familiares tinham com a locação deste tipo de máquina de terceiros. “Será um diferencial para que os agricultores possam produzir com um custo bem mais barato”, comemorou.

Cabe destacar que os equipamentos beneficiaram a Associação de Agricultores do povoado Mariquita, a Associação de Produtores do Perímetro Irrigado Piauí e o Movimento Associativista do Brejo, que equipamentos nesta semana. Por isso, em suas redes sociais, Fábio Reis afirmou que as máquinas chegaram em momento propício para o plantio e que já estão trabalhando no campo.

“Mais um dia de muita conquista, de muito trabalho. Os equipamentos chegam em uma boa hora, quando o nosso inverno está próximo, pois este é o momento de agricultores prepararem sua terra, fazer o seu plantio para no futuro colherem a sua produção, sustento de sua família”, destacou.