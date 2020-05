Buscando oferecer uma maior autonomia para crianças com deficiências ou necessidades especiais atendidas pelo Centro de Equoterapia, em Lagarto, o coordenador do projeto, Josivaldo dos Brinquedos, lançou uma campanha para arrecadar bicicletas que não estejam mais sendo utilizadas.

O objetivo da iniciativa, segundo ele, é acoplar as bicicletas, o que pode tanto facilitar o divertimento daquelas crianças que ainda não sabem andar no veículo de duas rodas quanto promover uma maior integração entre pais e filhos durante o tratamento.

O coordenador conta que a ideia surgiu há pouco mais de duas semanas, quando se deparou com sua bicicleta inutilizada. Mas, apesar disso, afirma que já está pensando lá na frente:

“A intenção é que os pais de crianças neurotípicas possam andar de bicicleta com seus filhos dentro da exposição, juntamente com as crianças com algum tipo de neurodiversidade, e que todos possam interagir e brincar juntos”.

Ainda de acordo com Josivaldo dos Brinquedos, a iniciativa também pode facilitar a vida de mães de filhos com deficiência física, já que as cadeiras de rodas também poderão ser acopladas às bicicletas, facilitando a locomoção de ambos.

Como ajudar

Os interessados em doar tanto bicicletas novas quanto aquelas que não estejam mais sendo utilizadas, podem entrar em contato com o coordenador do projeto através do número: (79) 99938-4963, ou levando as bicicletas até o Centro de Equoterapia, localizada na Avenida Brasília, Parque de Exposição Nicolau de Almeida, s/nº.

Centro Lagartense de Equoterapia

A Equoterapia é um tipo de tratamento feito com o auxílio de cavalos que ajuda no desenvolvimento da mente e do corpo de indivíduos com deficiências ou necessidades especiais, como a síndrome de Down, paralisia cerebral, derrame, esclerose múltipla, hiperatividade, autismo, crianças muito agitadas ou com dificuldade de concentração, por exemplo.

A atividade com o cavalo estimula todo o corpo, contribuindo para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. Em Lagarto, o Centro de Equoterapia existe há 11 anos e atende cerca de 120 crianças e adolescentes.