Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, 20, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Lagarto registrou mais três casos confirmados de covid-19, elevando o número total de pessoas infectadas no município para 96.

Os novos casos são de uma criança de 11 anos da zona rural, uma mulher de 28 anos e um homem de 34 anos, ambos da zona urbana. De acordo com a SMS, os três pacientes cumprem isolamento domiciliar.

Vale lembrar que, apesar de estar entre os 10 municípios com mais números de casos do novo coronavírus, Lagarto também está entre os municípios com a pior taxa de isolamento social do estado, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) na última terça-feira, 19. Os números chegam apenas a 43%, quando o recomendado pelo Ministério da Saúde é de 70%.

No total, foram realizados 510 testes em Lagarto, sendo 362 descartados. Outras 45 pessoas aguardam os resultados que dependem do processamento de amostra e da liberação dos resultados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen).

Ainda segundo a SMS, 45 pessoas foram curadas, 49 estão em tratamento, e 46 em isolamento domiciliar. O município registrou dois óbitos pela doença até o momento.

Situação em Sergipe

Já o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) mostra que o estado registrou mais 310 casos do novo coronavírus. Com isso, Sergipe passa a ter 4.227 pessoas infectadas.

Além disso, também foram confirmados seis óbitos de três mulheres e três homens, elevando o número de mortes no estado para 69. Outros 24 óbitos estão em investigação.

De acordo com a SES, 1.318 pessoas foram curadas da doença. Até o momento, foram realizados 12.316 exames, e 8.039 foram negativados. Estão internados 165 pacientes, sendo 77 em leitos de UTI (35 na rede privada e 42 na rede pública) e 88 em leitos clínicos (24 na rede privada e 64 na rede pública).