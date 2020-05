O IBGE atualizou os mapas de 18 municípios em Sergipe que tiveram mudanças de área e limites entre maio de 2018 e abril de 2019, com base nas mudanças feitas pelos órgãos estaduais responsáveis pela divisão político-administrativa e Assembleias Legislativas.

No país, 16 estados sofreram alteração em 663 municípios que tiveram mudanças de área e de território. Sergipe é o décimo nessa lista de estados.

O estado com mais municípios atualizados foi o Ceará, com 180 alterações de limites. O menor município do país está em Santa Cruz de Minas (MG), com 3,565 km². Já o mais extenso é Altamira, no Pará, com dimensão territorial superior a vários estados brasileiros (159.533,328 km²). O maior dos estados continua sendo o Amazonas, com 1.559.146,889 km², superando a soma dos territórios das regiões Sul e Sudeste. Sergipe permanece sendo o estado de menor extensão territorial, com 21.925,424 km².

Em Sergipe, ocorreu também o destaque para o ajuste no traçado da divisa com a Bahia. Segundo Nelson Dias, que é Analista do IBGE, essa visita ao município e seus limites pode levar dias, a depender da extensão territorial e a dificuldade de deslocamento em campo. “Antes de ir a campo, fazemos uma análise preliminar da situação de cada trecho do limite com base em imagens de satélite. Depois, montamos um banco de imagens para uso off-line em campo e navegamos o tempo todo com GPS integrado a notebooks e tablets”, aponta.

Ainda de acordo com Nelson Dias, desses municípios, os que tiveram destaque em sua alteração de área foram Canindé de São Francisco, com mais 51 km2 e Monte Alegre de Sergipe, com menos 21 km². “Os outros municípios ficaram com a mesma área porque os ganhos e perdas de território com seus vizinhos equilibraram o resultado final”.

Os municípios que tiveram alteração em sua população por conta do novo limite foram: Tomar do Geru, Japoatã, Carira, Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Pacatuba, Simão Dias, Monte Alegre de Sergipe, Cristinápolis e São Francisco. Vale ressaltar que essa alteração pode ser para mais ou menos.

Embora a Malha Municipal Digital do Brasil seja usada atualmente como referência por diversos órgãos públicos, privados e pela sociedade em geral, o IBGE não é responsável por estabelecer limites de território, mas precisa fazer a representação gráfica dos limites estabelecidos em lei para fins de pesquisas estatísticas e demais levantamentos em geociências.