No início deste mês, o pré-candidato a prefeito de Lagarto Sérgio Reis (MDB) fez uma viagem a Brasília, no Distrito Federal, para participar de uma reunião com o presidente nacional do seu partido, o deputado federal Baleia Rossi, para discutir os rumos da sigla nas eleições deste ano.

A viagem de Sérgio foi realizada de carro e gerou críticas de adversários políticos, que reclamavam que ele teria feito uma excursão em plena pandemia e que isto, consequentemente, o transformaria em um vetor de transmissão do novo coronavírus (Covid-19) em Lagarto.

Relembre: Sérgio Reis diz que só Deus o retirará da pré-campanha para prefeito de Lagarto

Por isso, passados os 15 dias do seu retorno a Lagarto, período equivalente a quarentena recomendada pelas autoridades em Saúde, e do anúncio da infecção da prefeita Hilda Ribeiro, Reis divulgou em suas redes sociais que testou negativo para Covid-19. O exame foi realizado em um hospital particular da capital sergipana. Sem poder percorrer o município, Sérgio Reis tem buscado participar do debate político lagartense por meio de suas redes sociais, de onde também tem defendido que os cidadãos permaneçam em suas casas, como forma de prevenção a propagação do novo coronavírus.