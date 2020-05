A Prefeitura Municipal de Lagarto já está executando seu programa de apoio as famílias mais vulneráveis, anunciado no último dia 13 de maio. Por isso, informações oficiais indicam que mais de 1.600 cestas básicas já foram distribuídas no município desde o início da ação, que tem o objetivo de amenizar os efeitos da pandemia de covid-19 sobre os mais pobres.

Na última segunda-feira, 18, por exemplo, as comunidades do Britinho, Vila de João Grampão e Assentamento Imburana receberem as doações de alimentos. De acordo com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho, mais de 70 famílias dessas localidades tiveram acesso ao benefício.

Além disso, a Prefeitura de Lagarto informou que mais 200 cestas básicas foram distribuídas na sede da cidade, na última sexta-feira, 15. “Equipes do Cras I do Loiola, atenderam famílias das comunidades da Moita Redonda, Fazenda Grande e Sobrado, distribuindo mais de 200 cestas, somando ao todo desde o início da campanha, mais de 1.600 cestas, beneficiando em torno de 6 mil pessoas”, ressaltou.