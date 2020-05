Diante do cenário atual de distanciamento social frente à pandemia pela COVID-19, quem utiliza medicamento pode necessitar de uma orientação especializada por parte do farmacêutico. Para ajudar nessa tarefa, o Laboratório de Estudos em Cuidado Farmacêutico (LECFAR) do Campus UFS Lagarto está disponibilizando o ‘Serviço de Cuidado Farmacêutico’ via atendimento on-line (videochamada) ou telefônico.

O objetivo é promover o uso correto de medicamentos, assegurando ao paciente a medicação necessária, efetiva e segura para as suas condições clínicas. O LECFAR é vinculado ao Departamento de Farmácia do Campus UFS Lagarto.

O serviço é voltado para pacientes atendidos no Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) e na rede de atenção à saúde do município. Os atendimentos serão realizados todas as manhãs, e iniciam na próxima segunda-feira, dia 25 de maio.

A consulta poderá ser agendada por telefone/whatsapp (9.9851-2780) ou através de formulário eletrônico: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD2-0qCLEUPmY8VimWkRXXko1u6NVrwLLi6kPIL4jslAloFg/viewform?usp=sf_link , no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas.