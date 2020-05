O ex-deputado federal Sérgio Reis apontou uma queda preocupante na participação do município de Lagarto referente ao setor industrial, de 17,18% em 2014 para 14,68% em 2017 de participação no PIB estadual, de acordo com dados do IBGE e da Seplag.

Segundo ele, a queda representa menos receita e menos empregos para os lagartenses. “Lagarto precisa gerar empregos, desenvolvimento econômico e social. Porque o principal objetivo de uma administração pública é melhorar a vida das pessoas. No entanto, essa não é uma realidade praticada pela atual gestão. É chegada a hora da mudança. Reage Lagarto”, destacou Reis em sua conta no Facebook.

“Nossos estudos dão conta de que Lagarto se destaca na indústria de transformação, se sobressaindo os seguimentos de alimentos e bebidas, vestuário e calçados, minerais não metálicos e construção civil, porém é preciso investimento e uma visão de gestão pública “, completou.