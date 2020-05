Com o objetivo de amenizar os impactos financeiros causado pela pandemia de covid-19, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade (PSD), permitiu que os estabelecimentos comerciais do município abram as suas portas apenas para pagamento de crediário próprio.

A medida foi regulamentada por meio do decreto municipal nº 66/2020 e é válida até a próxima segunda-feira, 25 de maio de 2020. Além disso, o texto determina que os estabelecimentos funcionem de terça a sexta-feira, das 08h às 13h.

