O secretário de Estado da Educação, Josué Modesto dos Passos Sobrinho, confirmou aos deputados estaduais, na última quinta-feira, 22, que os alunos da rede estadual de ensino terão aulas remotas pela internet. A medida decorre da suspensão das aulas presenciais em decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid-19) e do aval dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação.

De acordo com Josué Modesto, a Secretaria de Educação está se programando para dar início as aulas virtuais nos próximos dias. “A partir da resolução do Conselho Nacional de Educação, que estruturou as possibilidades de ensino remoto e nós deveremos começar esta etapa”, informou.

Procurada pelo Portal Lagartense, a diretora da Diretoria Regional de Educação 2 (DRE 2), professora Daniela Silva Santos, explicou que o projeto das aulas virtuais está sendo analisado com muita cautela para que os estudantes possam dar continuidade aos estudos, com o máximo de qualidade possível para o momento.

“A perspectiva é que isso ocorra a partir da primeira semana de junho, após o término das férias dos professores, de forma organizada e planejada pela equipe gestora da escola junto ao seu quadro docente”, observou a DRE 2, a qual acredita que a portaria a ser publicada pela SEDUC deva considerar a adesão das unidades de ensino.

“Tem escolas que poderão utilizar algum site ou aplicativo ou plataforma como local de repositório das aulas para que os estudantes tenham acesso ao material. Além do uso efetivo do livro didático tendo em vista que temos estudantes que possuem dificuldades de acesso à internet”, completou.