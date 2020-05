View this post on Instagram

Peço desculpas pelo desabafo neste momento delicado que estamos vivendo por causa do Coronavírus. Mas, preciso tornar público o arquivamento por parte da Promotoria de Justiça de Riachão do Dantas de denúncia feita pela oposição. Não há motivo para me alegrar pelo arquivamento, porque a minha obrigação é ser séria, honesta e transparente. Fico com o sentimento de tristeza por ver pessoas que me conhecem, sabem da minha seriedade, mas fazem denúncias apenas para me atingir politicamente. #CompartilheaVerdade