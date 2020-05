As agências dos Correios iniciarão o cadastro de cidadãos interessados em receber o auxílio emergencial a partir do mês de junho. A informação foi confirmada pela empresa ao Portal Lagartense e desfaz boatos de que o cadastro teria início no próximo dia 25 de maio.

“As agências estão, nesse momento, em processo de adaptação dos sistemas para realização do serviço”, observou os Correios. “A data de início do atendimento, as formas de acesso da população e demais procedimentos serão amplamente divulgados pelos canais oficiais da empresa”, completou.