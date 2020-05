A agência Lagarto da Caixa Econômica Federal estará aberta neste sábado, 23, para atender os beneficiários do lote mais recente da primeira parcela do auxílio emergencial e que recebem pela Poupança Social Digital.

Em todo o país, 902 agências serão abertas, sendo 13 em Sergipe. Por aqui, abrirão sete agências em Aracaju, e uma nos municípios de Nossa Senhora do Socorro, Estância, Itabaiana, Lagarto e Propriá.

Cabe destacar que a partir deste sábado, 2,1 milhões de cidadãos nascidos entre maio e julho constantes no lote mais recente recebido da Dataprev poderão sacar. Além disso, de acordo com a Caixa, os beneficiários do Bolsa Família já começaram a receber a segunda parcela do auxílio nesta semana.