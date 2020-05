A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da tarde do última sexta-feira, 22, mais de três quilos de skunk escondidos em um automóvel. A ação aconteceu no km 95 da BR-101, em Nossa Senhora do Socorro.

Os agentes federais faziam o trabalho de fiscalização na rodovia quando abordaram o veículo GM/Prisma, com placas do Rio Grande do Norte, e durante revista detalhada encontraram seis pacotes com a droga, escondidos na lataria do automóvel, totalizando 3,3 quilogramas do entorpecente.

O condutor, de 36 anos, disse aos policiais que pegou o carro já com a droga na cidade de São Paulo e tinha como destino o estado do Rio Grande do Norte. Ele e mais dois ocupantes do veículo foram detidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil, onde responderão pelo crime de tráfico de drogas.

Skunk – Resultado de alterações genéticas, o skunk é uma droga produzida em laboratório feita através de vários cruzamentos de tipos de maconha, chegando a ser considerada como uma “super maconha”. Por ser feita a partir da própria maconha, essa droga possui os mesmos efeitos, porém potencializados: palidez, excitação, risos, depressão ou sonolência, aumento de apetite por doces, olhos avermelhados, dilatação das pupilas e alucinações.

Os efeitos do skank podem ser cerca de sete vezes mais fortes do que os da maconha comum. Esses estímulos são tão intensos, que às vezes os danos causados no cérebro podem ser irreversíveis.

A droga possui um preço muito caro se comparado com outras drogas, já que geralmente é importado da Europa e consumido apenas por pessoas de classes sociais mais altas. A depender da região, um quilo do entorpecente pode custar R$ 30 mil.