As obras que visam a construção da Orla da Barragem de Lagarto estão prestes a sair do papel. É que o Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, liberou quase R$ 2 milhões para o início da empreitada na região centro-sul de Sergipe.

Toda a construção custará cerca de R$ 6 milhões, oriundos de uma emenda parlamentar do deputado federal Gustinho Ribeiro (SD-SE), além de uma contrapartida da Prefeitura de Lagarto.

Por isso, em nota, Gustinho informou que ainda esse ano irá empenhar mais R$ 2 milhões e que o valor restante será pago pelo Governo Federal, além da contrapartida da Prefeitura de Lagarto. “A orla da barragem irá mudar a realidade do Turismo em nossa cidade”, disse o deputado.

Além disso, Ribeiro destacou que a importância da obra, sobretudo após o isolamento social causado pela pandemia de covid-19. “Nosso mandato quer contribuir com a melhoria na vida das pessoas. Esta obra será muito importante para o Município”, garante Gustinho.

