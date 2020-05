A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou no último domingo, 24, o boletim epidemiológo do novo coronavírus (Covid-19) com 183 novos casos da doença. Sergipe passa a ter 5.314 pessoas infectadas. Foram registrados mais sete óbitos, sendo quatro homem, duas mulheres e um recém nascido. Sergipe passa a 93 óbitos por covid-19.

Os homens são: 67 anos de Nossa Senhora do Socorro, que tinha hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus; e três de Aracaju, 46 anos, com histórico de hipertensão arterial sistêmica, 77 anos sem comorbidades e 62 anos de idade, que tinha hipertensão arterial sistêmica.

A mulher tinha 52 anos e era residente do município de Arauá. Ela tinha neoplasia e insuficiência renal. Também foi registrado o óbito de um recém nascido com dois dias do sexo feminino. Estão em investigação 18 óbitos.

São 2.209 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 15.438 exames e 10.124 foram negativados. Estão internados 273 pacientes, sendo 132 em leitos de UTI (71 na rede privada e 61 na rede pública) e 141 em leitos clínicos (64 na rede privada e 77 na rede pública).

Confira abaixo os municípios com casos confirmados de covid-19: