O último domingo foi um dia especial para um paciente de Simão Dias que estava em tratamento desde o mês passado no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh). Após uma longa internação, o paciente diagnosticado com COVID-19 recebeu alta na tarde de ontem, o que foi comemorado por familiares e profissionais de saúde da unidade hospitalar.

O paciente de 55 anos, com comorbidade, chegou a ser intubado no primeiro dia do internamento, mas conseguiu reverter o quadro após dois dias de tratamento, passando a partir daí a receber os cuidados assistenciais para a cura do Coronavírus na enfermaria da Unidade de Doenças Respiratórias do HUL (Ala Covid).

Essa foi a décima terceira alta de paciente testado com resultado positivo para Coronavírus tratado no Hospital Universitário de Lagarto. O HUL é uma das unidades referência no estado para COVID-19. Além da Unidade de Doenças Respiratórias, o hospital também está instalando um hospitalar de campanha como parte das iniciativas da instituição de saúde frente à atual pandemia.

“Devolver um paciente curado para seus familiares é a melhor recompensa para nós”, ressaltou Danilo de Carvalho Rêgo, enfermeiro do HUL. “É quando percebemos que todo nosso esforço e dedicação não são em vão”, disse. “Não tem preço a felicidade que presenciei hoje”, testemunhou o profissional.

“Estamos acompanhando cada entrada de pacientes na unidade respiratória, e a alta destes representa o esforço de toda a equipe do Hospital Universitário de Lagarto”, comentou por sua vez Mylena Santana, chefe da Unidade de Regulação da unidade de saúde.