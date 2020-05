Sergipe é o estado do Nordeste com menor taxa de letalidade por Covid-19 e segundo menor do Brasil, com 1,7%, ficando atrás apenas do Distrito Federal e Santa Catarina (ambos empatados em primeiro lugar, com 1,5%), segundo dados das Secretarias Estaduais de Saúde das 27 unidades federativas brasileiras, disponibilizados pelo Ministério da Saúde (MS).

A taxa de letalidade é calculada considerando o percentual de pacientes com a doença que evoluem para óbito em decorrência da mesma, ou seja, ela representa a chance de uma pessoa morrer em consequência do novo coronavírus.

Com 82 óbitos registrados nessa sexta-feira (22), a taxa de letalidade em Sergipe também está abaixo da do Brasil (6,4%) e da região Nordeste (5,4%), essa última atualizada diariamente no painel do Consórcio Nordeste na internet.

Estudo divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontou que Sergipe foi o estado do Nordeste, que mais adotou ações de enfrentamento ao coronavírus desde o início da pandemia. Foram implantadas ao todo 24 ações, 17 medidas “gerais” de combate à Covid-19 e 7 voltadas diretamente à saúde entre de 26 de fevereiro a 26 de março – período de 30 dias após o primeiro registro oficial de Covid-19 no estado de São Paulo.

“Lamentamos as vidas perdidas em Sergipe e todas que se foram no país e no mundo. Estamos trabalhando com afinco para estruturar a rede hospitalar e implementando ações efetivas para reduzir a velocidade da transmissão da doença no nosso estado e garantir a assistência para quem precisar. As pessoas devem continuar colaborando e mantendo o isolamento social para que a rede de saúde não seja sobrecarregada e reduzir possíveis perdas”, destacou a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa.

Testagem

Ainda, de acordo com levantamento nacional do Portal G1, publicado na última semana e coletados entre 13 e 14 de maio, Sergipe apareceu como o segundo estado do Nordeste, e oitavo no país, em realização de testes para diagnosticar o novo coronavírus.