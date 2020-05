Com a atuação do vice-líder do MDB na Câmara, deputado federal Fábio Reis, para o orçamento de 2020, R$ 100 mil reais foram destinados por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para a geração de emprego e qualificação de jovens sergipanos para o mercado de trabalho.

A Associação dos Jovens Aprendizes com Deficiência Visual será a mediadora entre os jovens e as empresas contratantes. No processo, a organização será responsável por instruir, juntamente com instituições responsáveis pela aprendizagem, os futuros profissionais, cumprindo assim com a obrigação social determinada no programa, contribuindo também para o desenvolvimento econômico de Sergipe.

“Extremamente feliz em participar efetivamente da abertura de caminhos para que os jovens obtenham emprego regido por direitos previstos em leis trabalhistas, com capacitação e orientação”, disse Reis.