Com o objetivo de ajudar famílias carentes neste momento de pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura Municipal de Lagarto entregou, na última segunda-feira, 25, mais de mil cestas de alimentos para famílias carentes de diversos povoados do município.

Foram contemplados pela ação, moradores dos povoados Olhos D’água, Piabas, Rio Fundo, Mariquitas de Baixo e de Cima, Quipé e Itaperinha, além dos assentamentos Che Guevara, Antônio Conselheiro, Roseli Nunes, Tiradentes e Mártires do Eldorado.

No total, a Prefeitura de Lagarto distribuirá cerca de 25 mil cestas de alimentos e a previsão é que sejam distribuías 8 mil cestas por mês. A ação teve início neste mês de maio. As entregas são realizadas com datas marcadas e os moradores são avisados sobre o dia e horário para que se evitem aglomerações.

As distribuições acontecem nas dependências de unidades escolares, dos CRAS de referências e equipes da Prefeitura também realizam a entrega de casa em casa em comunidades mais distantes.

As cestas de alimentos são compostas por: açúcar, arroz, farinha, feijão, macarrão, óleo, farinhas de milho, leite em pó e café.