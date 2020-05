Já provou aquela comida caseira que só o cheirinho já dá água na boca? Agora, imagina se para provar desse sabor maravilhoso, você nem precisasse sair de casa, tivesse esse serviço na palma de sua mão e por um precinho camarada, com quentinhas a partir de R$ 6,00.

Neste momento de pandemia, você pode contar com a Hora do Rango e fazer seu pedido através do aplicativo Quero Delivery (@querodelivery no Instagram) ou pelo WhatsApp: (079) 99679-3149 para receber em sua casa o melhor rango, na melhor hora.

O cardápio desta quarta-feira oferece: feijão em calda ou tropeiro; arroz branco ou temperado; espaguete; salada de maionese, repolho refogado, vinagrete, alface, tomate e cebola; sem contar as sobremesas que dão água na boca, como: mouse de maracujá, mouse de morango e ninho com chocolate.

E se você pensa que acabou por aí, ainda pode escolher entre os mais diversos tipos de carne, como: tiras de boi acebolado, coxa e sobrecoxa ao forno, almôndegas ao molho barbecue, costelinha cozida, steken empanado de frango, estrogonofe de frango, tiras de frango acebolada, panqueca e carne moída, panqueca de frango desfiado e fígado acebolado.

Confira abaixo apenas um gostinho do que você pode esperar: