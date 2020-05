A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Riachão do Dantas confirmou, na última terça-feira, 26, mais dois óbitos causados pela covid-19. As vítimas são uma mulher de 81 anos, que foi internada no dia 16 e faleceu no último dia 20 de maio, e um homem de 59 anos, internado no dia 11 e que veio a óbito no dia 14 deste mês.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela SMS, ambos estavam internados no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) e residiam na zona rural do município de Riachão do Dantas.

A Coordenação de Vigilância Epidemiológica da SMS ressalta que os pacientes, possivelmente, foram contaminados enquanto estavam internados na unidade hospitalar da capital.

O Município afirma que só recebeu o resultado dos exames desses pacientes que vieram a óbito, na última terça-feira, 26, e que por isso, eles não entraram nos últimos boletins epidemiológicos do município como casos suspeitos, já que não foram internados por suspeita de covid-19, mas por conta da gravidade da pandemia, acabaram sendo testados no Huse.