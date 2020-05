Em entrevista concedida ao radialista Geraldo Macedo, durante o programa Primeiro Impacto, apresentado na Rádio Tropical FM, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade (PSD), destacou alguns feitos de sua gestão, bem como teceu alguns esclarecimentos a população.

Entre os esclarecimentos pontuados, na área da infraestrutura, o destaque ficou por conta da recuperação de estradas na Região da Serra, a qual tem sido alvo de muita preocupação da gestão municipal, de acordo com Simone. “Já estamos atuando com o objetivo de melhorar o acesso e dar atenção aos moradores de lá, pois são muito trabalhadores”, explicou.

No entanto, a prefeita esclareceu alguns impasses que há na execução da revitalização das estradas. “Devido às fortes chuvas, as estradas acabam sendo um pouco danificadas. Nosso município tem mais de 500 km de estradas em recuperação, porém assim que tivermos um período de estiagem continuaremos na recuperação das estradas”, pontuou.

Empregos para os pequenos produtores

Ao ser questionada sobre programas voltados a agricultura, a prefeita Simone Andrade, destacou o projeto ‘Pequeno Agricultor’ como um programa de inclusão para os pequenos agricultores riachãoenses. “Temos o projeto Pequeno Agricultor que fornece alimentos para a merenda escolar, onde agricultores de todas as regiões do nosso município participam. Estamos tentando evoluir com a CONAB que vai comprar os produtos dos agricultores rurais de Riachão e os alimentos serão destinados para famílias com vulnerabilidade socioeconômica, o que vai gerar renda para os nossos pequenos agricultores”, explicou.

Enfrentamento a covid-19

Sobre as medidas de enfrentamento ao Coronavírus em Riachão, Simone explicou que a gestão está intensificando as ações. “Nossa gestão está fazendo trabalho de sanitização nos ambientes públicos, entrega de Equipamento de proteção individual (EPI) diariamente para da linha de frente, distribuição de kits de merenda escolar, ampliação das entregas de cestas básicas para as famílias que se encontram em vulnerabilidade, distribuição de kits de higiene. Estamos intensificando as ações diariamente”, informou a prefeita.

Quanto às ações implementadas nas diversas áreas do município, a prefeita se mostrou realizada e determinada pelo bem da população. “Nossa gestão tem um olhar diferenciado para a população. Eu nasci em Riachão, convivi a vida inteira com meus pais e família, então me orgulho de estar no cargo e fazer um legado na política. Minha missão é trabalhar para o povo, de forma honrada, transparente, zelar meu nome e o da minha cidade. É gratificante demais trazer melhorias para o meu povo, sinto um dever constante de fazer Riachão evoluir”, ressaltou a gestora.