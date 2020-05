Na última quarta-feira, 27, policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) tentaram abordar um veículo Fiat Pálio que estava sendo conduzido por um adolescente. Este acabou desobedecendo a ordem de parada e empreendeu fuga pelas ruas de Lagarto.

Durante a perseguição, o jovem infrator bateu o veículo em uma hamburgueria da cidade, mas ainda assim, continuou com a fuga. Somente após vários minutos de perseguição, os policiais conseguiram interceptar o veículo.

Tanto o adolescente quanto sua responsável legal responderão a um Termo de Ocorrência Circunstanciado, lavrado no 7° BPM. Ainda de acordo com os militares, todas as medidas preconizadas pelo código de trânsito foram adotadas.

“O proprietário da hamburgueria danificado deverá fazer um Boletim de Ocorrência para o ressarcimento do prejuízo gerado pela irresponsabilidade do jovem estudante”, afirma o 7° BPM.