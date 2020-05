Os 20 leitos do Hospital de Campanha de Lagarto devem ser entregues no dia 5 de junho. Segundo o superintendente do Hospital Universitário de Lagarto (HUL), Manoel Cerqueira Neto, as estruturas externas e internas já estão sendo finalizadas, restando apenas pequenos reparos, como a implantação do sistema de refrigeração e a ligação de energia elétrica.

“A parte estrutural externa já está praticamente pronta, a parte de T.I também, além da rede de gases de oxigênio, como ar comprimido e vácuo. Na parte interna, todos os leitos e as divisórias também já estão quase finalizados”.

Apesar de os 20 leitos servirem para atendimento de casos de média complexidade, o superintendente do HUL afirma que eles também têm estrutura para receber casos de alta complexidade que são a principal demanda da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Com investimento da ordem de R$ 2,5 milhões em infraestrutura, além de R$ 1,5 milhão destinado a equipamentos, viabilizados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o hospital provisório ficará anexo ao HUL e seus 20 leitos se somarão aos 46 leitos já abertos através da Unidade de Doenças Respiratórias (16 leitos para pacientes suspeitos e 30 leitos para pacientes confirmados).

Com aproximadamente 700 metros quadrados (m²), o hospital de campanha será erguido com estruturas metálicas, divisórias com laminado estrutural e cobertura e laterais em lona e será uma extensão do HUL no enfrentamento à COVID-19.