O Programa Jovem Aprendiz dos Correios está ofertando 25 vagas para Sergipe, destinadas a estudantes que tenham entre 14 e 22 anos e cursem, no mínimo o 6° ano do ensino fundamental.

O contrato é de 12 meses, jornada de trabalho de 20 horas semanais, com um salário de até R$ 490,83 por mês, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme. Juntamente com atividades práticas exercidas nos Correios, o programa também vai ofertar a parte teórica dos cursos de Assistente Administrativo ou de Assistente de Logística

As inscrições devem ser feitas até a próxima sexta-feira, 29, no site dos Correios e os aprovados na seleção vão atuar em agências dos municípios de Aracaju, Estância e Nossa Senhora do Socorro. Das 25 vagas, quatro são para pessoas com deficiência e outras quatro para os declarados negros ou pardos.