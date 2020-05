Na última quinta-feira, 28, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou o texto de autoria do deputado Adailton Martins (PSD) que proíbe a utilização de canudos plásticos em estabelecimentos comerciais de todo o estado de Sergipe. Desde de 2019 que a proibição já valia para Aracaju e agora se estende para todos demais municípios.

Em sua justificativa, o autor do texto afirmou que os canudos de plástico demoram anos para se decompor na natureza, enquanto os canudinhos feitos de material biodegradável, se decompõem com mais rapidez.

No Brasil, o Rio de Janeiro foi a primeira capital a retirar os canudos de plástico de circulação, mas a medida segue uma tendência mundial. Em Sergipe, a proibição passa a valer depois da publicação da lei no Diário Oficial, pelo Governo no Estado.

Emenda

Em seu texto original, o Projeto de Lei previa que a proibição fosse regulamentada em 12 meses, mas uma emenda alterou o prazo para que isso aconteça em 90 dias, contados a partir da data de publicação.