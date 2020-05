Informações obtidas pelo Portal Lagartense indicam que a maioria dos empresários associados à Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Lagarto já estudam a possibilidade de realizar uma demissão em larga escala de funcionários, caso os estabelecimentos comerciais – que estão completamente fechados há 15 dias – não possam ser reabertos nos próximos dias.

Por meio das redes sociais, o comerciante popularmente conhecido por Júnior Confecções publicou um vídeo lamentando toda a situação que foi causada pela pandemia de covid-19. “Gente, eu não tenho mais condições de manter os meus funcionários. Eu não tenho. […] Lagarto, infelizmente, não tem como segurar mais”, afirmou.

Procurado pelo Portal Lagartense, Charles Brício, presidente do CDL Lagarto, reafirmou que a manutenção do fechamento findará em demissões. Uma vez que os estabelecimentos tiveram uma queda brusca nas vendas. “Eu mesmo estou vendendo apenas 10%, então justifica uma demissão de 80% dos funcionários”, observou.

Apesar disso, Brício disse acreditar que o percentual de demitidos oscile entre 50%, devido à necessidade de manter alguns funcionários mais ligados ao setor financeiro (crediário, caixa e cobrador). Entretanto, para evitar que o caos se agrave sobre a classe trabalhadora, Brício informou que a CDL Lagarto está reformulando seu plano de reabertura para apresenta-lo a prefeita Hilda Ribeiro e ao governador Belivaldo Chagas, que já estuda a possibilidade de reabertura por região do estado.

A proposta do CDL Lagarto

Segundo Charles Brício, a proposta do CDL consegue conciliar os interesses sanitários com a retomada da economia. “Nós temos que reabrir com segurança, respeitando todas as orientações da OMS. E em cima do que estamos vendo na cidade, somos a favor da reabertura, porque estamos vivendo uma situação insustentável. Então o apelo que a gente faz é para poder reabrir o nosso comércio, porque em 2020 nenhum empresário terá lucro, nós vamos apenas sobreviver para tentar obter algum lucro em 2021. Até porque, hoje, o foco dos empresários é manter funcionando as empresas, que já estão com dificuldades”, disse.

E adiantou: “Uma das sugestões do CDL é que as lojas de até 80 metros quadrados possam ter apenas seis pessoas dentro do estabelecimento, incluindo consumidores e colaboradores. Loja de 81 a 200 metros, a limitação seria de 12 pessoas. E acima de 200 metros teria 18 pessoas. Todos usando máscaras, distanciamento de um metro e meio nas filas do caixa, além da higienização e controle da entrada de consumidores ao estabelecimento”.



Prefeitura de Lagarto estuda reabertura gradual

Procurado pelo Portal Lagartense, o Secretário Municipal da Indústria Comércio e Turismo, Neirivan Santos, afirmou que a gestão municipal de Lagarto está estudando a possibilidade de reabrir o comércio lagartense de maneira gradual, mas apenas para os lojistas possam receber os pagamentos. Ele também informou que o resultado de pesquisas sobre o assunto seria levado em consideração.

População não adere ao fique em casa

Cabe destacar também que a maioria da população lagartense não tem acatado ao pedido das autoridades sanitárias para permanecerem em suas casas. Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, apenas 42% da população lagartense tinha aderido ao “fique em casa”. Além disso, o Portal Lagartense captou imagens de grande movimentação no centro da cidade, mesmo com os estabelecimentos fechados.