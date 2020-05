O deputado federal Fábio Reis (MDB) esteve na manhã desta sexta-feira, 29, no município de Pedrinhas para fazer a entrega de três kits de irrigação e um trator. O valor total do recurso foi de R$ 137 mil e teve parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

A solicitação, feita pelo vereador Apolinário, foi atendida em benefício da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Mutumbo.

“Estou muito feliz, me somando à comunidade do Mutumbo, para agradecer o carinho e o amor que esse deputado tem por nós e que se transforma em benefício para o nosso povo”, disse o vereador.

“O trator e os kits beneficiarão os produtores da região e muitas famílias carentes da nossa cidade, que dependem da venda de legumes e verduras”, informou Carol Santos, presidente da associação.

Além da entrega, o parlamentar anunciou ainda que R$ 300 mil serão destinados à cidade para investimento na pavimentação de mais de 4 mil metros quadrados.

“Destinei mais de R$ 4 milhões e temos ainda três anos pela frente para ampliar e melhorar o que for possível nessa cidade que é tão querida”, disse Reis em agradecimento.