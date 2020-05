Após a publicação da reportagem intitulada “Empresários de Lagarto já pensam em demitir muitos funcionários“, o secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Neirivan Nascimento, divulgou um pronunciamento nas redes sociais para informar que a Prefeitura de Lagarto está elaborando um novo decreto que visa reabrir os estabelecimentos comerciais e preservar os empregos.

De acordo com o secretário, a elaboração do plano sobre fortalecimento da economia para garantir o emprego das pessoas e preservar a vida dos lagartenses tem sido uma preocupação da prefeita Hilda Ribeiro (SD). Por isso, ele destacou que o novo decreto está sendo formulado por meio do diálogo com os empresários e as autoridades em saúde.

Cabe destacar que desde o início da pandemia de covid-19 em Lagarto, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (SEMICT) tem travado intensos diálogos na tentativa de conciliar os interesses sanitários com o andamento da economia local e a consequente manutenção do emprego e da renda.

Relembre: CDL Lagarto discute medidas para conter o avanço do Coronavírus