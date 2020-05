Natural de Lagarto, o artista plástico José Fernandes foi internado no hospital de urgência do Ipes, na última quarta-feira, 27, com sintomas de pneumonia. Segundo informações, ele reclamava de dores e fraqueza no corpo, mas não sentia necessidade de ir ao médico.

Entretanto, o caso acabou se agravando ao ponto dele não conseguir se alimentar corretamente. Diante disso, a família acionou um médico particular, que decidiu encaminhá-lo para o atendimento de urgência, onde foi realizado exames e iniciado o tratamento da pneumonia.

“O Samu foi até a residência dele e encaminhou o José Fernandes para a urgência do Ipes, onde recebeu, imediatamente, todo o atendimento necessário para iniciar o tratamento”, disse a assessoria do artista. Já a Cyntia Maria, esposa do lagartense pediu orações pela saúde do marido.

Cabe destacar que as obras de José Fernandes estão presentes em várias coleções particulares, entre elas a da ex-presidente Dilma Rousseff, Caetano Veloso, Arlete Sales, Cauby Peixoto, Ângela Maria, Tom Cavalcanti, Giliard, Wando e Joana, bem como em museus, a exemplo do MAM, em São Paulo/SP e do MAB, em Brasília/DF. No exterior estão, entre outros países, na Alemanha, no Japão e nos Estados Unidos.