Cumprindo o compromisso de intensificar o combate ao Coronavírus, a Prefeitura de Riachão do Dantas, através da Secretaria de Saúde realizou na sexta-feira, 29, o serviço de limpeza e desinfecção nos Povoados nos Povoados Água Boa e Olhos D’água. A iniciativa visa garantir uma limpeza mais intensa em locais com um maior fluxo de pessoas, como vias públicas, áreas próximas de unidades de saúde e espaços públicos dos povoados. A operação vem acontecendo em diversos pontos, na zona rural e sede de Riachão do Dantas.

As equipes de trabalho à frente da ação contam com Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), além se seguirem as recomendações dos órgãos reguladores e fiscalizadores de saúde.

A Prefeitura de Riachão do Dantas recomenda que a população permaneça em casa, evitando aglomerações. O uso de máscaras é obrigatório, caso seja necessário sair. Exerça a sua cidadania, cuide da sua saúde e da saúde de todos.