O líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa, deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania), apresentou um projeto de lei que visa reabrir os templos religiosos em meio a pandemia de covid-19. Uma vez que a proposta visa reconhecer como essenciais as atividades religiosas em Sergipe.

A iniciativa parlamentar contempla e preserva toda atividade religiosa realizada em templos ou outros locais de culto, ainda que tenha havido declaração de estado de emergência ou de calamidade pública. Para Samuel Carvalho, em tempos como os de hoje, os governos podem limitar o quantitativo de pessoas dentro dos ambientes religiosos e fixar algumas medidas sanitárias, como o uso obrigatório de máscaras, por exemplo.

“Nossa intenção não é de afrontar ninguém, mas de prestigiar aquilo que está previsto na própria Constituição Federal, garantindo que a atividade religiosa é um serviço essencial à nossa sociedade”, disse o parlamentar antes de afirmar que durante a quarentena e o isolamento social, muitas pessoas estão ficando depressivas e sofrendo com problemas psicológicos, e que precisam do apoio da religião.

Cabe destacar que as igrejas, templos e espaços de cultos religiosos estão com as suas portas fechadas desde o final do mês de março, quando o governo do Estado endureceu as medidas de distanciamento social a fim de conter a propagação da covid-19. Desde então, padres, bispos e pastores têm levado as suas respectivas mensagens a população por meio das redes sociais.