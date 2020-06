Na noite da última sexta-feira, 31, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão de um homem nas proximidades da cidade de São Domingos. A prisão ocorreu após ele ter sido denunciado por tentar matar seu pai, um ancião, com uma arma branca, em um assentamento do Movimento Sem Terra, em Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, após ter agredido o pai, “o suspeito se evadiu pela rodovia que liga LAGARTO à ITABAIANA, no veículo subtraído do seu genitor, mas foi interceptado e preso nas proximidades da cidade de São Domingos”. Já a vítima, que foi atingida por golpes de arma branca, foi socorrida e levada ao hospital de Lagarto.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto. Já a vítima recebeu os acompanhamentos médicos e passa bem.

Foto: 7ºBPM/PMSE