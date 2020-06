Os servidores do campus Lagarto do Instituto Federal de Sergipe (IFS) realizaram a doação de 153 cestas básicas as famílias de alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que não estão cadastrados no Programa de Assistência e Acompanhamento ao Educando.

Segundo o professor Márcio Lima, um dos organizadores da campanha no Campus Lagarto, a tendência é que as doações só cessem quando a calamidade de saúde pública passar ou se as cestas que serão distribuídas pela Reitoria abrangerem todos os alunos listados por ele e pela equipe de apoio.

De acordo com o IFS, a medida tem o objetivo de amenizar os impactos da pandemia sobre a renda das famílias dos alunos mais vulneráveis. Por isso, as 153 cestas já doadas incluem alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica.

Cabe destacar que toda a ação é fruto do empenho de professores e servidores, que se mobilizaram em prol dos alunos mais vulneráveis, enquanto o Instituto Federal de Sergipe concluir a licitação aberta para a compra de itens alimentícios que serão doados aos estudantes da educação básica da instituição que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Além de Lagarto, onde a ação contou com o apoio de servidores terceirizados, também foram realizadas doações aos alunos mais vulneráveis dos campi situados em Nossa Senhora da Glória (30) e Nossa Senhora do Socorro (77).