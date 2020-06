Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) de Lagarto passa a contar com mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para tratamento da covid-19.

A informação já havia sido antecipada em março pelo assessor de comunicação da SES, André Carvalho, ao programa O Povo no Rádio, da Aparecida FM, apresentado por JC.

Assim como o HNSC, outras unidades hospitalares também passam a ofertar novos leitos, como o Hospital da Polícia Militar (HPM), que passou a disponibilizar mais seis leitos desde o último sábado. Outros 15 também foram garantidos na Clínica e Hospital Renascença, além de mais cinco novos leitos específicos para pacientes do novo coronavírus no Hospital do Coração.

O governador Belivaldo Chagas afirma que está aguardando a chegada de novos respiradores vindos do Ministério da Saúde para que o Estado possa continuar ampliando o número de leitos e disse que a assistência a saúde dos sergipanos é prioridade absoluta.

Com os 36 novos leitos, Sergipe passa a ter 198 UTIs exclusivas para vítimas do coronavírus. A expectativa é atingir 222 leitos até o dia 15 de junho.

A expectativa é que ainda nos próximos dias sejam disponibilizados mais 6 novos leitos de UTI no Hospital São José, 10 leitos no Hospital Amparo de Maria, em Estância, e mais 8 leitos no Hospital Jessé, também em Estância.

Com informações da SES