A partir de hoje, o Governo de Sergipe adota o índice da empresa de tecnologia Inloco como o índice oficial para monitor o isolamento social nos municípios sergipanos. Ele tem sido referência nacional para se discutir o isolamento e foi adotado por muitos estados e prefeituras.

Dentre suas vantagens, está a clareza de sua metodologia, a moderna plataforma tecnológica e ferramentas de análises, o fato de oferecer o detalhamento do isolamento nos sete municípios mais populosos do estado e o fato dele permitir comparar o isolamento social em Sergipe com outros estados.

Metodologia e definição de isolamento social

A Inloco é uma das empresas líder nacional em tecnologias de geolocalização e criou o Índice de Isolamento Social, que permite mapear a movimentação de pessoas dentro de regiões específicas, porém respeitando a privacidade de cada usuário. O Mapeamento é feito por meio de dados captados, de forma criptografada, a partir de uma base de dados com mais de 536 mil dispositivos móveis em Sergipe.

Com uma tecnologia 30 vezes mais precisa que o GPS, a unidade de software da Inloco é integrada em aplicativos de parceiros para fins de segurança, autenticação e contagem de visitas a estabelecimentos. A única informação coletada dos dispositivos móveis é a sua localidade.

Uma das virtudes do índice de isolamento social da Inloco é sua clareza em definir o que é isolamento social. As informações das cidades são agrupadas em “H3”, microrregiões hexagonais com 450 m de raio, tornando-se dados estatísticos que preservam a privacidade das pessoas. Feito isso, os dados passam a indicar a movimentação desse grupo de pessoas dentro dos H3.

O índice é calculado como o número de usuários que não deixaram seu local de residência (inferido a partir da tecnologia da Inloco) em um determinado dia em relação ao total de usuários daquela mesma região – por exemplo, seu H3 ou sua cidade. Dessa forma, quanto maior o índice, maior o grau de isolamento estimado do local.

O índice de isolamento social é mais um importante instrumento que temos para achatar a curva de crescimento do Corona vírus em Sergipe. De posse dos números, prefeitos e sociedade vão ter um parâmetro para medir o sucesso ou não do isolamento social em seu município. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a taxa de isolamento social de 70% como a ideal para combater a Covid-19.

O índice de isolamento social é um dos indicadores divulgados diariamente nos Boletins Covid-19 do Governo de Sergipe. Aqui em Sergipe, os dados são acessados e analisados pelo Observatório de Sergipe, órgão vinculado à Superintendência Especial de Planejamento, Monitoramento e Captação de Recursos (SUPERPLAN)/ Secretaria de Estado Geral de Governo.