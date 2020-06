Em 2020, devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19), em que o isolamento social tornou-se obrigatório para preservar a saúde da população, muitos eventos tradicionais dos mais variados municípios brasileiros ficaram apenas na lembrança. Em Areia Branca, por exemplo, foram vários os lamentos de cidadãos pela falta dos festejos juninos, que seriam iniciados no último final de semana.

Já em Lagarto, a Prefeitura Municipal publicou uma peça publicitária lamentando não poder realizar mais uma edição do Festival da Mandioca, com o concurso de quadrilhas juninas, de comidas típicas e da Rainha da Mandioca. Por populares, a Tradicional Silibrina, que seria realizada no começo deste mês, também foi lembrada. Entretanto, neste último caso, a pandemia não impediu que alguns jovens cidadãos fossem as ruas soltar seus fogos de artifício.

A reportagem do Portal Lagartense recebeu vídeos de uma guerra de espadas de São João na Rua da Caridade, a famosa Rua do Riachão. Lá, um grupo de jovens devidamente vestidos e utilizando máscaras, como recomendado pelas autoridades, festejaram a entrada do período junino, até a chegada de uma viatura do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM). Ela teve que intervir do mini evento por pelo menos quatro vezes, mas ninguém foi preso.

Confira os registros colhidos pelo Portal Lagartense: