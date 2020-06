Devido ao lançamento do Auxílio Emergenciais dos governos federal e estadual, a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas instituiu o chamado Plantão Social. A medida teve o objetivo de tirar dúvidas dos cidadãos sobre o processo de recebimento dos auxílios.

De acordo com o Município, o Plantão Social foi instituído, porque “Em meio a tantas dúvidas sobre o cadastramento, recebimento, contas bancárias e etc, a gestão municipal de Riachão se sentiu na obrigação de esclarecer todas as dúvidas da população sobre os auxílios emergenciais”.

E após alguns meses da sua implantação, a Prefeitura de Riachão do Dantas anunciou a conclusão do projeto com um grande saldo de beneficiados: 1.086 cidadãos, que aderiram ao projeto que ficou sediado no Ginásio de Esportes Gov. Marcelo Déda.