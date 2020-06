O deputado federal Fábio Reis (MDB), coordenador da bancada sergipana, esteve em duas cidades do Estado na última segunda-feira (1°) para participar da assinatura de duas ordens de serviço.

No início da manhã, o parlamentar assinou o documento que autoriza a reforma e modernização do Mercado Municipal de Carnes do Povoado Ilha, em Itabaianinha, cujo valor é de mais de R$ 865 mil.

Em seguida, em Umbaúba, Fábio Reis assinou a ordem para construção de uma quadra poliesportiva no Povoado Matinha, no valor de R$ 300 mil.

As duas obras são oriundas de emenda do parlamentar.

“Tenho me empenhado diariamente para honrar os votos que recebi em todo o Estado. As duas obras são muito importantes para suas respectivas cidades”,’ finalizou Reis.