Na última segunda-feira, 1°, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou dados sobre a covid-19 em Lagarto, revelando que o município possui 161 pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Apesar do crescimento do número de casos confirmados, apenas 41% dos lagartenses estão cumprindo o isolamento social, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), também divulgados na noite de ontem.

O número representa um aumento, se comparado aos índices do último sábado, 30, e do ultimo domingo, 31, quando o município apresentou índices de isolamento de 35% e 38%, respectivamente. Vale lembrar, no entanto, que o uma taxa ideal de isolamento social seria de, pelo menos, 70%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Sergipe

Analisando as taxas de outros municípios do estado que apresentam casos de covid-19 confirmados – que já são quase todos, já que dos 75 municípios sergipanos, 74 possuem, pelo menos, uma pessoa infectada pela doença -, percebe-se que os números de Lagarto refletem apenas a real situação de Sergipe.

Dentre os 75 municípios do estado, apenas 15 apresentam taxas superiores a 40%, sendo que a localidade mais bem sucedida, Itabi, apresenta um índice de isolamento de 54%, ou seja, 21% abaixo do que é recomendado pela OMS.

Atualmente Sergipe possui 7.233 casos confirmados do novo coronavírus, 166 óbitos e 375 pessoas internadas. Além disso, segundo os dados da SES, mais de 100% das UTIs privadas já estão ocupadas, enquanto nos leitos públicos, a porcentagem chega a 55%.