Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) prenderam, na última segunda-feira, 1°, um foragido da justiça com mandado de prisão aberto no povoado Brasília, em Lagarto.

Os militares encontraram o suspeito, de 25 anos, enquanto realizavam um patrulhamento ostensivo na zona rural do município, com o objetivo de coibir atos criminosos na região. Ao chegarem no povoado Brasília, os policiais desconfiaram de um homem que consideraram estar com atitudes suspeitas e constataram que ele possuía um mandado de prisão em aberto.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PM/SE), o suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Lagarto, onde permanece à disposição da justiça.