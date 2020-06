Segundo informações do Centro de Meteorologia, as chuvas que estão caindo no estado, devem continuar durante a semana. Isso porque, com o início de junho também se aproxima a transição do outono para o inverno.

Com isso, a atual estação passa a incorporar características da próxima, como afirma o meteorologista Overland Amaral, acrescentando que justamente por isso, junho terá uma atmosfera de inverno antes de entrarmos oficialmente em 20 de junho.

Por isso, esta semana deve ser de tempo nublado e de chuvas constantes, com intensidade moderada em todos os períodos do dia, mas, principalmente, no início da noite até a madrugada.

De acordo com o meteorologista, a região centro-sul deve apresentar temperaturas amenas, com mínimas variando entre 18°C e 20°C e máximas entre 27°C e 28°C.