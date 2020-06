Encerram-se nesta quinta-feira, dia 4 de junho, as inscrições para o novo Processo Seletivo Emergencial (PSE) da Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) voltado à contratação temporária de pessoal para o enfrentamento à Covid-19. Desta vez, estão previstos novos cargos: médico plantonista, médico (Medicina do Trabalho), farmacêutico, assistente social, biomédico e técnicos em Análises Clínicas, Radiologia, Necropsia e Farmácia.

As inscrições deverão ser feitas via internet no endereço eletrônico http://www.ebserh.gov.br/ (SELEÇÕES / PSS nº 2/2020 – Nacional) até às 22 horas de amanhã (quinta-feira), mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, anexação de Currículo, Diploma e documentação comprobatória dos Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados (CÓPIAS frente e verso).

O Processo Seletivo Emergencial Nacional para a complementação da força de trabalho nos Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh tem por objetivo a formação de cadastro de profissionais de nível superior e técnico para triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de Coronavírus, mediante contratação temporária pelo período inicial de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado pelo prazo necessário, tendo como prazo máximo 2 (dois) anos.

O resultado deste Processo Seletivo Emergencial será divulgado na próxima segunda-feira, dia 8 de junho, no site da EBSERH, no endereço: www.ebserh.gov.br A convocação oficial dos candidatos para o processo de contratação dar-se-á por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU), site da EBSERH, e também por qualquer meio hábil de comunicação (e-mail ou telefone), de acordo com o informado pelo candidato no cadastro do ato da inscrição para a sua localização.

O presente Processo Seletivo Emergencial terá validade de 01 (um) ano, a contar da data da homologação do seu resultado, podendo ser prorrogado por igual prazo, conforme a necessidade da administração pública.