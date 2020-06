A quarentena tem feito com que muitos empreendedores busquem novas maneiras de fazer negócios, entregar os seus produtos e até de receber pagamentos: a instrução é que se evite dinheiro, o que faz com que muitos optem por maquininhas de cartão (uma dica: a mega pop Credicard tem sido bem requisitada!).

Trata-se, claro, de um momento de bastante incerteza: muitos têm escolhido com mais cautela os produtos que vão consumir e preferido “apertar o cinto”. Quais têm sido os artigos mais comprados, mesmo com a pandemia, e quais nichos do mercado têm sofrido mais?

Neste artigo, traremos alguns dados interessantes sobre os serviços e produtos que têm recebido mais atenção durante o período de isolamento social. Para saber mais sobre o assunto, confira o material abaixo.

Mudança nas tendências de consumo: o e-commerce ganhou destaque

A porcentagem de pessoas em isolamento tem variado bastante em todo o país. Enquanto algumas capitais têm até 70% dos habitantes em resguardo, há outras que estão muito abaixo da porcentagem recomendada pela Organização Mundial de Saúde.

São Paulo, por exemplo, teve índices de 48% de isolamento, mesmo sendo líder no número de mortes no Brasil.

Apesar dessa oscilação de adeptos da quarentena, o e-commerce tem se fortalecido muito. De acordo com o vice-presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), Rodrigo Bandeira, os setores de supermercados, beleza, saúde, farmácias e pet shops cresceram de forma significativa.

Trata-se de uma mudança histórica: o brasileiro sempre preferiu utilizar a internet para comprar bens duráveis, como artigos eletrônicos, aparelhos de telefone e eletrodomésticos. Como há uma necessidade de menor exposição, as compras agora são compostas também por bens não duráveis.

Mesmo quem não tinha o costume de comprar online teve que se adaptar às mudanças do momento: a inserção de novos consumidores, com idades variadas, também serviu para dar um gás às companhias que têm atuado com as portas fechadas ou que sempre tiveram um sistema de delivery.

Quem não trabalha com delivery, aliás, precisa buscar maneiras de se inserir nesta modalidade o mais depressa possível: embora alguns estados do Brasil estejam apostando na flexibilização da quarentena, é muito possível que a maior parte das lojas, especialmente nas grandes cidades, permaneça fechada por mais alguns meses.

Quarentena: qual é o produto que tem sido mais comercializado?

É difícil escolher um produto só. Como já comentamos, setores inteiros foram beneficiados pelo isolamento social e a utilização de aplicativos ou sites para compras. Ainda assim, é possível apontar algumas tendências bastante curiosas.

Na área da saúde, de acordo com a ABComm, as vendas de álcool em gel subiram em 5000% entre fevereiro e março, em comparação com o ano de 2019. Não por acaso: a utilização de álcool em gel 70% é recomendada a todos, como forma de prevenção ao novo coronavírus, e deve ser estimulada.

Para além disso, as vendas de inaladores subiram em 900% e as de termômetros, em 843%. O consumo de sabonetes, por fim, aumentou em 58%.

Entre os itens de supermercado, a tendência é pouco saudável: os produtos mais comprados foram hambúrgueres (aumento de 283%), empanados (173%), enlatados (166%) e patês (141%). Outras vendas populares? Macarrões instantâneos e pacotes de salgadinhos.

Cuidados com a beleza e a saúde

Apesar do isolamento, as pessoas têm procurado formas de manter o bem-estar e de cuidar da beleza. Convém lembrar, no entanto, que é preciso aliar alimentação saudável a tratamentos estéticos para ter bons resultados e saúde.

Ainda de acordo com a ABComm, a venda virtual de nutricosméticos (as “pílulas de beleza”, consumidas para fortalecer as unhas e os cabelos, prevenir rugas e manchas na pele, entre outras coisas) aumentou em 655% desde o início da pandemia.

Também houve aumento significativo na procura por vitaminas, em especial a vitamina C.

Outros produtos comprados em e-commerce incluem tintas para cabelo, shampoo, removedores de esmalte e produtos profissionais para a barba.

Entretenimento

Os serviços de streaming, como a Netflix, tem tido excelentes resultados durante o isolamento social: a companhia citada, por exemplo, ganhou quase 16 milhões de assinantes desde o início da quarentena. A estimativa dos analistas era metade disso, ou seja, quase 8 milhões de novos usuários.

Apenas no Brasil, mais de dois milhões de contas foram criadas. Em todo o globo, a região com maior número de novos clientes foi a da Ásia-Pacífico, com mais 3,6 milhões de usuários.

A venda de livros no Brasil sofreu uma queda de 4,09% no volume de vendas entre fevereiro e março, em comparação ao ano passado. No Reino Unido, a diferença é significativa: as vendas online de livros subiram em 400%.