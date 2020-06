A Unidade agora conta com um novo investimento, um gabinete odontológico totalmente equipado e uma farmácia com dispensação de medicamentos para atender aos programas da Rede de Atenção Primária à Saúde, além de agendamentos de consultas e exames de patologias e imagens ou com médicos especialistas.

Inaugurado nos anos 80, ao longo das últimas décadas o posto só havia passado por reformas básicas de pintura. Nesta completa revitalização, além de serviço de pintura, foram feitas reformas em toda a parte hidráulica e elétrica. A Unidade também ganhou um estacionamento pavimentado e uma copa para os profissionais.

A Unidade Básica de Saúde funcionará de segunda a sexta-feira das 7h às 17h, com os serviços de consulta de enfermagem (exame citopatológico, consulta de pré natal, puericultura, consulta de hiperdia) e médica; verificações de sinais vitais, curativo e vacinação.

Durante a entrega da Unidade, estiveram presentes a Prefeita Hilda Ribeiro, ao lado da Secretária de Saúde Polyana Ribeiro, a coordenadora da Atenção Básica, Daniela Souza e a equipe de saúde que irá atuar no local.