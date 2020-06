Na tarde da última terça-feira, 2, as Polícias Civil e Militar realizaram uma operação em Poço Verde, para cumprirem um mandado de prisão preventiva contra Alex Sandro dos Santos, suspeito pela prática de tráfico de drogas no bairro Vaquejada.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), durante a operação, que contou com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA), o suspeito teria entrado em confronto com os policiais e acabou sendo alvejado. E, apesar de chegar a ser socorrido, ele acabou vindo a óbito pouco tempo depois.

Ainda de acordo com a SSP/SE, as investigações apontam que Alex Sandro comandava o tráfico de drogas na localidade. Além disso, os policiais colheram relatos do envolvimento do suspeito em troca de tiros com outros traficantes.

Há cerca de um mês, ele tinha fugido de um cerco policial. Naquela ação, foram apreendidos 52 gramas de cocaína e uma arma de fogo. O suspeito já tinha sido condenado a sete anos, sete meses e dez dias de prisão por praticar cinco roubos à mão armada na capital, em 2018. Ele também já tinha sido preso três vezes, em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo.