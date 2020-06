O Diretório Municipal do Cidadania emitiu uma nota reafirmando a pré-candidatura do empresário Nininho da Bolo Bom na disputa pelo comando da Prefeitura de Lagarto, nas eleições municipais deste ano.

De acordo com Itamar Santana, presidente do Diretório Municipal do Cidadania, o esclarecimento motivado após boatos dando conta que Nininho iria rrecuar para ser o candidato a vice da prefeita Hilda Ribeiro (SD).

“A pré candidatura de Nininho da Bolo Bom está sendo construída e solidificada na esperança de renovação da política local”, disse. “Comentários maldosos nas redes sociais que o Nininho não seria mais pré candidato a prefeito não passa de Fake News”, frisou.

Cabe destacar que, em tempos de pandemia de covid-19, Nininho da Bolo Bom tem feito sua pré-campanha por meio das redes sociais. Tanto é que o mesmo realiza lives diariamente. Já o nome cotado para ser o seu candidato a vice-prefeito é o do historiador Claudefranklin Monteiro.