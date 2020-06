O bispo emérito de Propriá e ex-pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, Dom Mario Rino Sivieri, falecido na última quarta-feira, 03, deve receber uma grande homenagem póstuma em breve. É que a casa onde ele residiu, nos últimos dois anos, na Fazenda da Esperança São Miguel deve ser transformada em Memorial.

Sem dar muitos detalhes devido a correria para agilizar os trâmites funerários, Roberto Camargo, Coordenador Regional da Fazenda da Esperança, confidenciou ao Portal Lagartense que a ideia já vinha sendo pensada por todos que fazem a obra social no estado.

“A gente sempre pensou isso, porque temos um acervo muito grande de fotos e vídeos, sem contar que a casa tem a cara dele. Então com certeza vamos fazer algo neste sentido”, disse Camargo ao lembrar da importância do clérigo junto aos acolhidos da fazenda. “A gente tem fé que ele construiu algo aqui e que agora construirá no céu”, completou.

A casa de Dom Mario Rino Sivieri foi erguida em 2018 com recursos obtidos junto a empresários dos mais diversos segmentos, além de amigos e fiéis locais. Ela conta com 03 quartos, sendo 01 suíte; 02 banheiros; 01 cozinha; 01 sala; 01 varanda e 01 garagem. Para o clérigo, o espaço era “um belo palacete episcopal”.

Já a sua inauguração ocorreu durante a manhã festiva do dia 04 de março de 2018. Na oportunidade, lideranças religiosas, fieis, amigos, e autoridades políticas se fizeram presentes, além dos acolhidos pela Fazenda da Esperança, obra em que decidiu – com a tutela do Papa Francisco – viver a sua aposentadoria episcopal.