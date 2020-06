Na última quarta-feira, 3, foi proporcionada mais uma roda de conversa com os membros da Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Riachão do Dantas sobre os riscos e cuidados na hora da coleta dos materiais recicláveis.

A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social através da equipe técnica do Atendimento Integral a Família (PAIF) do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Além disso, no final da ação, os participantes foram contemplados com cestas básicas e kits de higienização para a prevenção do Coronavírus.